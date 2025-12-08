お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、6日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。若手時代の思い出を振り返った。この日は大阪の街ブラロケ「初めて」という近藤真彦がゲスト出演。「マッチと町中華巡り」と題して中華料理店を回った。そこでデビューの話題になり、近藤は1979年、浜田は1982年というデビュー当時を回想した。近藤は「俺の事、テレビで見ていた？」と聞くと、浜田は「当然」と語り