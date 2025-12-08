8日の衆院本会議、令和7年度補正予算案についての代表質問で、参政党の神谷宗幣代表と高市早苗総理が、女性活躍をめぐって議論した。【映像】神谷氏「家庭を支える主婦の役割が評価されていない」（発言の瞬間）神谷代表が「少子化を止めるためには男女が家庭を築き、子どもを授かりたいと望んだ時、その希望が自然に実現できる環境が無ければいけません。結婚や出産を望みながら経済的、生活環境的理由で実現できない女性が多