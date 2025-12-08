卓球混合団体Ｗ杯（中国・成都）で起きた男子日本代表のエース・張本智和（トヨタ自動車）へのアナウンスが大きな波紋を呼んでいる。事の発端はセカンドステージ第４戦。韓国との試合前に各選手が紹介されるが、張本智の番に妹の張本美和（木下グループ）の名前がコールされた。すると再び「ミワ・ハリモト」とのコールが。その後「トモカズ・ハリモト」とコールされると、張本智は無表情のまま入場した。今大会は日中関係の