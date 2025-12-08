Rolling Stone誌として初めて、日本、UK、韓国の3ヶ国による共同プロジェクトとして実行された、BTSのJUNG KOOKが表紙を飾るスペシャルコラボレーション号。日本版のダブル表紙のビジュアルが解禁された。BTSのJUNG KOOKがダブル表紙を飾り、豪華フォト＆インタビューストーリー24ページを収録した、Rolling Stone Japan vol.33が12月25日（木）より全国の書店およびネット通販にて発売が開始される。本企画は、Rolling Stone誌と