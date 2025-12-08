テレビ大分 大分県出身のプロ野球・甲斐拓也選手が、小学生の野球大会に登場しました。 「読売ジャイアンツ甲斐拓也選手の入場です！」 大分市で6日行われたのは甲斐拓也杯小学生交流大会です。 甲斐選手の母校、楊志館高校のOBが監督やコーチを務める8チームが出場しました。 甲斐拓也選手 小学生野球大会に登場 ことしで3回目ですが甲斐選手にとっては福岡ソフトバンクから巨人に移籍して