アニメ『スラムダンク』の安西先生役などで知られる声優の西村知道さんが、11月29日に亡くなった。79歳だった。9日、アーツビジョンのホームページで発表された。【画像】安西先生が走る！井上雄彦が描いた『スラダン』記念イラストサイトでは「平素より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。弊社所属、西村 知道 儀 (享年79) は 兼ねてより病気療養中のところ、令和7年１１月2９日に逝去いたしました」と伝えられた