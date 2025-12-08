日本維新の会の青島健太参院議員（比例）が代表を務める資金管理団体「青く健やかな明日をつくる会」が昨年、キャバクラやガールズバーなど５店舗の代金計１１万７４００円を政治資金から支出していたことが、政治資金収支報告書でわかった。青島氏の事務所は不適切だったとして、８日付で収支報告書を訂正した。収支報告書によると、昨年１〜１１月、東京都目黒区のキャバクラやガールズバー、高知市などのスナック３店舗で、