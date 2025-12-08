アイドルユニット「仮面女子」のメンバーで、車いすユーザー・猪狩ともか（33）が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。同じ車いすユーザーの女性が死亡事故に遭った件について言及した。猪狩は「車椅子の前輪が線路のレールの溝にはまってしまい、踏切で列車にはねられ、帰らぬ人となった」という、女性が踏切事故で死亡したという内容がつづられたネット記事を添付。これに「踏切を渡る時って本当にレールに前輪が挟