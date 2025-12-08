俳優の中村雅俊（７４）が８日、都内で、初監督＆主演映画「五十年目の俺たちの旅」（来年１月９日公開）の完成披露上映会を行った。１９７５年に放送された連続ドラマで、節目ごとにスペシャルドラマ化もされた青春群像劇「俺たちの旅」を初映画化。秋野太作（８２）、田中健（７４）、岡田奈々（６６）らおなじみのキャストも登壇し、久々の同窓会を楽しんだ。時を経て、カースケ、グズ六、オメダという懐かしの顔が並んだ。