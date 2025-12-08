8日の衆院本会議、令和7年度補正予算案についての代表質問で、参政党の神谷宗幣代表と高市早苗総理が、少子化対策をめぐって議論した。【映像】神谷氏「防衛費積み増す一方、少子化対策予算不十分なぜ？」神谷代表は「補正予算では防衛費や成長投資が大きく積み増される一方で、少子化を食い止めるための実行策はほとんど見当たらない。財政演説でも人口減少や家族への支援の方向性には触れられていなかった。日本における人口