ベガルタ仙台は8日、中央大MF杉山耀建の来季加入内定を発表した。杉山はクラブを通じ、「このたび、2026シーズンからベガルタ仙台に加入することになりました、中央大学の杉山耀建です。幼いころからの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、ベガルタ仙台というすばらしいクラブでスタートできることを大変うれしく思います。これまで自分のことを支えてくれた多くの方々への感謝を胸に、自身の力を発揮し、勝利に貢