Jリーグは8日、11・12月度月間ベストゴールを発表した。J1からは柏レイソルFW細谷真大が第37節新潟戦で決めた3点目が選出された。11月30日にデンカビッグスワンスタジアムで開催された一戦は、首位の鹿島を勝ち点1差で追う柏にとって、逆転優勝のためには絶対に負けられない試合となった。この一戦で爆発したのが細谷だ。前半20分に先制点を記録し、45分に自身2点目を奪って迎えた後半10分、右サイドを突破したMF中川敦瑛が