与党の提出した議員定数削減法案で国会が揺れています。 【写真を見る】議員定数削減法案 メリットなし!? “やった感”出したい!? 地方への影響は? 今国会中の成立も日程的に厳しく…【大石邦彦解説】 （大石邦彦アンカーマン）現時点でも揺れていますが、今後大揺れになる可能性があります。成立させるには、かなりハードルが高そうです。 与党の議院定数削減法案は、定数1割を目標に削減するもので、1年以内に結