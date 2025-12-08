【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTがCMに出演する、ファミリーマート クリスマスタイアップソング「街灯」（12月8日リリース）のMVが公開された。 ■BE:FIRST「街灯」に関する映像を今後も続々と公開！ 「街灯」は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Sailing」などを手がけたChaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁（Jazzin’park）、キーボードプレイヤー井上