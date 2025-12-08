Ｊ１リーグが終了し、鹿島アントラーズが優勝を飾った。関西クラブは曹貴裁監督が率いる京都サンガＦ．Ｃ．が歴史的なシーズンを送り、３位で終了。エースＦＷラファエル・エリアス選手は最終節でもゴールを挙げて、１８ゴールで得点ランク２位タイと、大活躍の１年だった。▼京都はクラブ史上最高の３位で終えた関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元