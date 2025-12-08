こちらは熊本市の江津湖です。緑色のものが多く浮かんでいるのがわかります。正体は｢特定外来生物｣に指定されている植物。大量繁殖で生態系などへの影響も懸念されています。■FBS井本志保理カメラマン「川が辺り一面水草で覆われています。水草を重機で除去する作業が進められています」熊本市南区の加勢川を緑色に染めていたのは、"ウォーターレタス"と呼ばれ特定外来生物に指定されている｢ボタンウキクサ｣などの水