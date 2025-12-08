俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は６日に第８話「７人」が放送された。ラストでキング（間宮）らが忘れていた元クラスメート「ドの子＝瀬戸紫苑」の存在が明らかとなって激震。第９話の予告では、どの子（新木）らがドの子の「夢の動画」撮影場所を探している。ドの子のバックには横長の建物があり、８話のＯＰ映像にちらりと映る建物と同様と思われる。ＯＰ映像では、建物の近く