熊本県八代市泉町の山中で7日に遭難した男性2人のうち、78歳の男性が死亡しました。警察や消防によりますと、男性は7日朝から50代の男性と八代市泉町柿迫の山に入り、午後9時半頃に「足が悪くて動けない。自力で下山できない」と妻に電話していました。8日朝に50代の男性がヘリで救助され、78歳の男性は山で滑落したと説明。8日午前11時50分頃、78歳の男性は近くの沢の水の中で心肺停止の状態で発見されていました。2人は貯水池の