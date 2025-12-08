中国軍の戦闘機が自衛隊機にレーダー照射した問題をめぐり、石破前総理は8日、「フェーズが上がっている」と指摘した上で、“日本の主張の正当性を国際社会に訴える必要がある”との考えを示しました。石破茂前総理大臣「かなり危険な行為であると、レーダー照射があってロックオンがあったという話になるわけだが。フェーズは上がってますね」石破前総理は8日、BS-TBS「報道1930」に出演し、中国軍の戦闘機が自衛隊機にレーダー照