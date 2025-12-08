12月7日、女優・のんが2026年1月期放送の連続ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（日本テレビ系）に出演することが発表された。彼女にとって、民放の連続ドラマへの12年半ぶりの出演とあって、話題となっている。「このドラマは、お笑いコンビ『極楽とんぼ』の加藤浩次さんが原作・脚本・監督を担当し、timeleszの菊池風磨さんが主演を務めます。2026年1月7日スタート予定です。菊池さん演じるコンプレックスを抱えたフリーター