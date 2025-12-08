8日のばんえい競馬6Rを赤塚健仁騎手（34）がダイヤクィーンに騎乗して勝ち、通算1000勝目を挙げた。11年1月のデビューから足かけ15年、10567戦目。ばんえい競馬史上31人目。現役9人目。▽赤塚健仁騎手1000勝を達成できて、うれしく思います。今までたくさん騎乗させてもらい経験を重ねてきたので、あと1勝とは思いましたが、あまり気にせず、いつも通りを心掛けました。応援してくださったファン、関係者の皆様のおかげです。