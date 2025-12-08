プロレス・スターダム」（８日、後楽園ホール）２９日の両国大会での“プロレス再デビュー”が決まっているフワちゃんの相手が、葉月に決まった。リングで葉月に対戦要求を行い、受諾された。第３試合のタッグ戦で勝利した葉月、コグマ組が引き揚げると、リングに上がったフワちゃんがマイクを持ち「唐突ではありますが、再デビュー戦を私の恩人、師匠である葉月さんに受けていただきたく、お願いに参りました」と呼びかけ