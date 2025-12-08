AKB48が結成20周年を迎え、記念コンサートが12月4日から7日にかけて日本武道館で開催された。最終日となる7日のステージでは現役メンバーにくわえ、前田敦子、大島優子、小嶋陽菜、篠田麻里子ら豪華レジェンドメンバーが夢の共演。『フライングゲット』『会いたかった』『ポニーテールとシュシュ』など、グループの歴史を彩った名曲を披露した。さらにアンコールでは、現役メンバーとOG含めた184人がステージに立つ中、絶対