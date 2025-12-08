元乃木坂46・松村沙友理が、12月7日放送の『サンデージャポン』（TBS系）に生出演した。自らの結婚を報告し、あらためて祝福の声に包まれている。「12月3日、松村さんはInstagramで、結婚と第1子の妊娠を発表しました。気になるお相手について、都内の会社に務める年上の男性で、交際期間は2年であることが明らかとなっていますが、この日の『サンジャポ』では、さらに男性の素顔を明かしていました」（芸能担当記者）松村は相