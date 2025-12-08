BUMP OF CHICKENが、本日プレミア公開されたライブ映像『「アカシア」from BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous』の最後に、来年2026年の秋から開催するアリーナツアー＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2026＞の詳細を発表した。＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2026＞は、10月3日の宮城・ゼビオアリーナ仙台を皮切りに、12月20日の愛知・IGアリーナまで、全国8箇所で計16公演が行われる。また、12月10日にリリースするシングル「I」とライ