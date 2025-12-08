幾田りらによるニューアルバム『Laugh』の収録曲トレーラーとアルバム特設サイトが公開された。特設サイトでは今回初収録となる新曲「Latata」、「Cafe Latte」「タイムマシン」の音源をいち早く聴くことができる内容となっている。また、オリジナル仕様となるパッケージ画像も公開されている。ニューアルバム『Laugh』は、前作アルバム『Sketch』リリースからの約3年ぶりのフルアルバム。Disc1には、2024年3月リリース “あの”と