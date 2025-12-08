Bimiが新作EP『【人】／INORI（ヨミ：イノリ）』を2026年3月18日（水）にデジタルリリースすることが決定した。さらに、パッケージEPとしてELR Store限定盤が3月20日（金祝）にリリースされる。本作は敬意や感謝、自己の浄化を示すための“礼拝”や“祈り”を題材とした作品となる。作品タイトルでは祈る人々が顔の前で手を合わせ合掌する様子を【人】（隅付き括弧に“人”）の文字でなぞらえ、人間の心・社会・文化に深く根ざして