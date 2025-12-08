2025年夏、両A面シングル「光のすみか / BROKEN GLASS」をリリース、数々のドラマやアニメ主題歌、CMタイアップ曲など、話題の楽曲を手掛けてきた安田レイが、11月から中国2公演、大阪と巡ってきたツアー＜Rei Yasuda Live Tour 2025 “Scarlight”＞のファイナル公演を12月7日、東京・代官山UNITにて開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。SEが流れ、安田レイが登場すると会場は拍手に包まれた。華やかなイント