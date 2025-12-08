2024年に日本デビューを果たした韓国グローバルグループTENPESTが、日本コンサート＜2025-26 TEMPEST ASIA CONCERT「As I am」in Tokyo＞を2026年2月1日、Zepp Shinjukuで開催することが決定した。同公演は韓国リリースされた7thミニアルバム『As I am』をタイトルにしたアジアツアーの日本公演となるもの。ファンクラブ先行受付(抽選)は本日12月8日20:00より。■＜2025-26 TEMPEST ASIA CONCERT「As I am」in Tokyo＞2026年2月1