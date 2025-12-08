２１年の川崎記念、かしわ記念でＪｐｎ１を制覇したカジノフォンテン（牡９歳、船橋・玉井昇厩舎）が、１０日に行われる船橋記念・Ｓ３を最後に引退する。千葉県競馬組合が８日、発表した。繋養先は北海道新ひだか町・レックススタッドで、１７日には船橋競馬場を出発して、種牡馬として第２の馬生を送る予定。同馬は１８年１０月デビューから、京成盃グランドマイラーズを連覇するなど重賞６勝。東京大賞典・Ｇ１で２着など