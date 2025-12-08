◎あすの全国の天気北日本は日本海側を中心に雪や雨が降るでしょう。風も強いため、ふぶく所もありそうです。北陸は雨が降ったりやんだり、山沿いでは雪になるでしょう。関東から西日本にかけては広く晴れる予想です。午前中、雲の多い山陰も午後は次第に晴れ間が広がる見込みです。沖縄も晴れるでしょう。◎あすの予想気温朝の最低気温は西日本と北海道で前日より低い所が多いでしょう。熊本は5℃低い2℃、福岡は3℃低い7℃、札幌