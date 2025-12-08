群馬県の妙義山で山火事が発生し、現在も延焼中です。県は自衛隊に対し派遣を要請しました。【映像】枯葉などが燃えたか 火の勢い衰えず延焼する妙義山消防によりますと、8日午前9時ごろ、群馬県の妙義山で、登山者から煙が出ていると通報がありました。枯葉などが燃えたとみられ、県の防災ヘリ2機が上空から消火活動にあたりましたが、これまでに8ヘクタールが焼け、火の勢いは衰えず延焼しています。このため群馬県は8日午