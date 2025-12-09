火災が発生し、延焼する群馬県富岡市の妙義山＝9日午前0時7分8日午前8時55分ごろ、群馬県富岡市の妙義山で「火災が発生している」と登山者から119番があった。県によると、8日午後時点で約8万平方メートルが焼けた。火勢が衰えず延焼しているとして、県は自衛隊に災害派遣を要請。9日朝から消火活動を再開する。家屋への延焼や人的被害は確認されていない。出火場所は富岡市妙義町諸戸で、付近には登山道があるが、民家はない