女子プロレスのスターダムは8日、後楽園ホールで「STARDOMNIGHTER2025inKORAKUENDec.」を行った。29日の両国国技館大会でプロレスに再デビューするタレントのフワちゃんの対戦相手にプロレスの師匠の葉月と対戦することになった。第3試合後にリングに登場したフワちゃんは「プロレスの再デビュー戦を私の恩人、師匠である葉月さんに受けていただきたくきました」と対戦を直訴。「つらいときもうれしいときもずっと近く