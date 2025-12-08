ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は次回１４日に最終回「第４８回蔦重栄華乃夢噺」を迎える。怒涛の展開となった第４７回。ついに暗躍の限りを尽くして将軍実父となった一橋治済（生田斗真）への仇討ちが成功。治済は眠り薬を仕込まれ、そっくりな阿波蜂須賀家お抱えの能役者斎藤十郎兵衛（２役、生田斗真）が替え玉となり、治済は狭い箱に押し込められて阿波の孤島に閉じ込められた。生田は放送後にインス