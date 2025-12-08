12月4日から7日の4日間、アイドルグループ・AKB48が20周年を記念し、日本武道館で「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」の全6公演を開催した。【映像】ミニスカ衣装で登場した松本伊代「現役のメンバーがすごく頑張ってくれているから、“やんなきゃな”って思ってやったんだけど。ちょっとね、体がババア過ぎるね（笑）」（高橋みなみ）7日の昼公演には、スペシャル