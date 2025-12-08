ハワイの定番スイーツ「マラサダ」が、いま日本国内で人気になっているようです。背景に何があるのか、取材しました。【写真を見る】ハワイ定番のスイーツ「マラサダ」 なぜ人気に？ 円安・物価高の影響でハワイ旅行のハードル高く…食べて行った気分に！照りつける太陽に、青い海！ここは一年中、常夏のハワイです。そんなハワイを身近に感じることができるお店が横浜にあります。記者「こちらのお店には長い行列ができ