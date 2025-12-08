【やっぱり“ダウン”が好き！】物価高騰の影響で冬アウター全体の価格が上がるなか、3万円以下で満足のいくダウンジャケットを選ぶのは至難の業。価格を優先すれば選択肢は広がりますが、保温性や着心地、耐久性などの基本性能にばらつきがあり、納得のいく一着に出会えないこともあります。そこで今回は、手頃な価格帯でありながら、冬の日常でしっかり役立つ機能性と作りの良さを兼ね備えたモデルだけを厳選しました。価格と機