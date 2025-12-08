12月6日に最終戦を終えたアルビレックス新潟。最終順位は最下位となり来シーズンはJ2で戦うこととなりました。8日、寺川強化本部長が今シーズンを振り返りました。8日、チームが開いた今シーズンの総括会見。寺川強化本部長はJ1最下位、そしてJ2降格の要因について語りました。〈アルビレックス新潟寺川能人強化本部長〉「目指す方向が1つになりきれなかったのかなと。そこが一番大きい要因かなと」シ&#