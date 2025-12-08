株式会社ワン・パブリッシングは、12月11日に発売される「松本日向1st写真集」の表紙を公開した。【写真】ドキッとするような表情を見せた表紙カットも公開元HKT48メンバーで、現在はボートレース関連の仕事でも活躍中のタレント・松本日向の1st写真集の表紙が公開され、ベッドにうつ伏せで横たわるその表情が、大人でセクシーすぎると話題に。また、写真集のタイトルは『ちょうどいい。』に決定。タイトル発案は松本本人であり、