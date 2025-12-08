12月31日に放送される『NHK紅白歌合戦』に11回目の出場を果たす乃木坂46。2025年は新メンバーの加入・メンバーの卒業と、世代交代の色が濃く、変化の多い年となった。そこで本記事では、乃木坂46のこの1年間の歩みを振り返りながら、グループが築いてきた現在地に迫りたい。【関連】乃木坂46、40thシングル『ビリヤニ』瀬戸口心月＆矢田萌華がWセンターに！フレッシュな6期生が描く未来2025年の乃木坂46はグループを支えてきたメン