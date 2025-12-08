メトロコマースは、千代田線 駅名キーホルダーを12月8日に発売した。駅名看板を再現したキーホルダー。表と裏はそれぞれ北綾瀬方面、代々木上原方面のデザインとした。北綾瀬・北千住・西日暮里・湯島・新御茶ノ水・国会議事堂前・赤坂・乃木坂・明治神宮前・代々木公園駅の全10種類。サイズは横70ミリメートル×縦24ミリメートル×厚さ6ミリメートル。価格は各700円。オンラインショップ「メトロの缶詰」で販売している。このほか