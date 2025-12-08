ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜スレイマニヤ線の運航を11月2日から再開した。イスタンブール発が月・木・金・日曜、スレイマニア発が月・火・金・土曜の週4往復を運航し、2026年3月27日から毎日運航に増便する。機材はボーイング737型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が2時間40分、スレイマニヤ発が3時間。イラクの就航都市は、バグダッド、バスラ、アルビル、キルクーク、ナジャフに続く6か所目となる