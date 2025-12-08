太平洋戦争のきっかけとなった旧日本軍による真珠湾攻撃から、8日で84年です。 被爆地ナガサキでは「不戦の集い」が開かれ、被爆者らが参加しました。 （長崎原爆被災者協議会 田中 重光 会長） 「軍事力で状況を変化させようとしても緊張を高めるだけ。軍事力増強で平和が保持される考え方は非常に危うい考え方」 「不戦の集い」は、太平洋戦争が開戦した12月8日と、終戦の日の8月15日に毎年開かれています。 1941