「ヱビス クリエイティブブリュー ホワイトサン」サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは「ヱビス クリエイティブブリュー ホワイトサン」を全国のセブン−イレブン、イトーヨーカドー、ヨーク、ヨークベニマルなどで12月9日から順次、数量限定発売する。同商品は、小麦麦芽とスパイスが織りなす爽やかなコクのヱビスとのこと。パッケージは、冬の澄んだ空にキラキラと輝く太陽の清々しさをゴールドとシル