ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの「もっと美味しく」、「たのしいおトク」の一環として、クリスマスに向けて、「ファミチキ」の数量限定のフレーバー「ファミチキ 黒トリュフ味」を、12月9日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。クリスマスを目前に控え、フライドチキン市場が盛り上がりを見せる中、イタリア産の黒トリュフパウダーを使用した「ファミチキ 黒トリュフ味」を発売する。