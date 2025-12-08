契約更改交渉を終え、会見する横浜ＤｅＮＡの藤浪＝横浜市中区の球団事務所３年ぶりに国内復帰した藤浪は「シーズン途中からの加入で少しばたばたした面はあったが、最後の方で貢献できなかった」と振り返る。ポストシーズンで登板のチャンスをつかめず、悔やしさが残った。「先発した（４試合のうち）最初の３試合はしっかりゲームをつくれた」と納得する藤浪。しかし、中継ぎに回った終盤２試合は制球に安定感を欠いた。理由