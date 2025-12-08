契約更改交渉を終え、会見する横浜ＤｅＮＡの入江＝横浜市中区の球団事務所右肩の故障を乗り越え、５９７日ぶりの１軍登板を果たした入江。開幕から抑えに抜てきされると、リーグ４位の２２セーブをマークした。「１軍のマウンドに戻ってきて、（ファンの）声援を聞いた時は本当に震えた。リハビリを頑張ってきて良かった」と感慨を込める。１５０キロ台後半の直球は威力十分で、フォークボールもさえた。開幕から順調だったが