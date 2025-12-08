NHKが8日に開いた経営委員会で、次の会長に現在NHKの副会長をつとめる井上樹彦氏が内定しました。井上氏は福岡県出身。1980年にNHKに入局し、政治部長や編成局長を歴任しました。2014年に理事に就任し、2023年から現在まで副会長をつとめています。NHK内部出身者の会長は約18年ぶりで、任期は2026年1月から3年間となります。