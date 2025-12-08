写真左から、来季の目標を記した色紙を持つ横浜ＤｅＮＡの入江、藤浪横浜ＤｅＮＡの入江大生投手（２７）が８日、横浜市中区の球団事務所で契約交渉し、２４５０万円増の年俸５８００万円で更改した。今季は右肩の故障から２年ぶりに復帰。夏まで抑えを務め、チーム２位タイの５０試合に登板し、３勝３敗２２セーブ、防御率３・１５を記録した。７月に加入した藤浪晋太郎投手（３１）は登板６試合で１勝、防御率４・０９をマ